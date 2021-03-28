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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء تسجيل للانتخابات العامة في جامبيا اعتبارا من غدا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:21 ص
للانتخابات العامة
للانتخابات العامة في جامبيا
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أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في جامبيا عن فتح باب التسجيل للانتخابات العامة بالبلاد في قاعدة البيانات الانتخابية اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 29 مارس الجاري حتى 11 يوليو 2021.

وأوضحت اللجنة - في بيان - إتاحة التسجيل يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، على أن يبرز كل من يرغب في التسجيل شهادة ميلاده أو جواز سفره أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يثبت ولادة المتقدم للتسجيل في المقاطعة أو القرية ذات الصلة.

كما أكدت اللجنة أحقية التسجيل لكل فرد بلغ الثامنة عشر أو سيبلغ هذه السن بحلول الرابع من ديسمبر المقبل، مؤكدة عدم استبعاد أي شخص أو حرمانه من حق التصويت بموجب أي قانون من القوانين.
ومن المقرر أن تتم عملية التسجيل طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من قانون الانتخابات في جامبيا.

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