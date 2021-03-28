وزير الزراعة و«أكساد» يبحثان تنفيذ مشروعات تنموية في مطروح

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "اكساد" بالقاهرة والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.وبحث القصير معهم تنفيذ مشروع تنموي زراعي بمحافظة مرسي مطروح، يشمل تنمية المراعي وحصاد مياه الأمطار وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة.وأكد القصير، أهمية استدامة هذه المشروعات بما يحقق الغرض منها وضرورة مشاركة الأهالي وتحقيق رغباتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم وأن تحقق هذه المشروعات للأهالي العائد المادي والاجتماعي لهم، مشددا على أهمية التوسع في زراعات الزيتون لأغراض إنتاج الزيت وتطوير هذه الصناعة، فضلا عن الإستفادة من الميزة النسبية لزراعة التين في المحافظة لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير أو الصناعات الغذائية للحصول على قيمة مضافة من هذه المنتجات.‏وقال إن المشروعات التي يجري تنفيذها بين وزارة الزراعة و"أكساد" تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من خلال الاستفادة من مشروعات حصاد الأمطار في مناطق المشروع، في ظل محدودية الموارد المائية وأهمية القيمة الاقتصادية للمشروعات بتحقيق أعلى عائد للمزارعين في مطروح وسيوة.كما أكد أهمية إنشاء وحدات لتدوير المخلفات الزراعية مثل زعف النخيل بواحة سيوة وتحويلها لسماد عضوي وكذلك إنشاء وحدة لتدوير المخلفات الزراعية بجنوب سيناء خصوصا في ظل توجيهات الدولة ووزارة الزراعة للتوسع في الزراعات العضوية، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع أكساد والمشروعات الجاري تنفيذها في مصر بالتعاون مع مركزي بحوث الصحراء والبحوث الزراعية.‏ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد خليفة مدير مكتب اكساد بالقاهرة، إن المهندس عبد الرحيم لولو مستشار مركز "اكساد" على المحاور الرئيسية لمشروع تنمية المراعي وحصاد مياه الأمطار وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة ومطروح، المزمع تنفيذه بعد دراسة مناطق المشروع على الطبيعة وتحديد الاحتياجات والأولويات بما يحقق التنمية المستدامة، موضحا إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.وأشار خليفة إلى إنه تم تنفيذ مشروعات لإنشاء 1020 منشأة مائية وآبار رومانية تساهم في توفير مياه الشرب للمناطق البدوية في مطروح بكميات تتجاوز 140 ألف متر مكعب من المياه ويصل نصيب المواطن البدوي منها إلى 17 متر مكعب من المياه وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية والمنظمات الدولية الأخرى ومنها منظمة الفاو.وأضاف إنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح لتلبية إحتياجات بدو مطروح من مياه الشرب وتوفير كميات من حصاد الأمطار لاحتياجات زراعات الزيتون والتين وعدد من الزراعات الرعوية والحرف البدوية التي تحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.