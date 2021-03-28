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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي

الأحد 28/مارس/2021 - 11:19 ص
الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يخصص رئيس المجلس، جزءًا من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطاري سوهاج، وكذلك انهيار عقار جسر السويس.

ويستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما ينظر المجلس خلال جلسته العامة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

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