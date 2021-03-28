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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

733 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:26 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 733 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 484 حالة جديدة و249 حالة مخالطة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في البلاد 156 ألفا و849 حالة، منها 9267 حالة نشطة.

وأشار المركز- في نشرته اليومية حسبما ذكرت بوابة إفريقيا- إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2618 حالة، فيما تم شفاء 1267 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 144 ألفا و964 حالة، موضحا أنه تم إجراء 4340 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية.

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