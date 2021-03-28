ميريام فارس تخطف الأنظار في آخر ظهور لها على إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت ميريام فارس في الصورة بإطلالة مثيرة من أمام البحر وهى تقف بظهرها، مما أثار إعجاب متابعيها.وتركت شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.وتزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري، بحضور 14 شخصًا فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأنجبت منه ولدًا يدعى "جايدن" ثم "ديف".