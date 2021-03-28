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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المعهد المصرفي المصري يطلق مسابقة «الابتكار 2021»

الأحد 28/مارس/2021 - 11:18 ص
المعهد المصرفي المصري
المعهد المصرفي المصري
راندا التوني
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أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن تدشين مسابقة جديدة بعنوان "مسابقة الابتكار لـعام 2021"، بهدف مواكبة الديناميكيات المتغيرة في القطاع المصرفي المتأثر بالتقنيات الرقمية والتكنولوجيا المالية من خلال البحث والوصول للحلول الأكثر ابتكار، إضافةً إلى معرفة كافة الاهتمامات والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع.

وتتضمن المسابقة ثلاثة محاور هي التكنولوجيا المالية لمستقبل القطاع المصرفي، حيث يهدف إلى تقديم مشروع أو فكرة أو تطبيق لديه القدرة على احداث نقلة في الصناعة المصرفية خلال السنوات العشر القادمة من خلال استخدام التقنيات الرقمية الجديدة، ومحور التكنولوجيا المالية للفرد والذي يهدف إلى تقديم مشروع أو فكرة أو تطبيق يكون له أثر كبير على الحياة المالية للأفراد، لتحقيق أهداف الشمول المالي من خلال مساعدة الفئات المستبعدة من القطاع المالي الرسمي، وأخيرًا محور التكنولوجيا المالية للأعمّال، حيث يتم تقديم مشروع أو فكرة أو تطبيق يتمتع بأكبر قدر من الإمكانيات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "يسعى المعهد المصرفي دائمًا إلى تشجيع الشباب ومساعدتهم على طرح أفكارهم المبتكرة، حيث تستهدف محاور المسابقة الثلاثة المساهمة في توفير أفضل الخدمات والحلول للقطاع وتطوير منظومة العمل، مضيفًا أنه سيتم عرض الأفكار والمشاريع الخاصة بالمتسابقين على لجنة تحكيم، مكونة من مجموعة مميزة من الخبراء الذين يعملون في المجال المصرفي، لاختيار أفضل المشروعات والمقرر منح جائزة نقدية قدرها 15000 جنيه لكل محور، فضلًا عن شهادة تقدير من المعهد ونشر المشروعات الفائزة على الموقع الإلكتروني الجديد لمجلة المصرفيون".

وأوضح نصير، أن المعهد المصرفي يحرص دائمًا على إطلاق مجموعة من المبادرات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لجميع العاملين بالقطاع المصرفي، فقد أطلق المعهد المصرفي المصري في الفترة الأخيرة عدد من المبادرات والبرامج ومنها، على سبيل المثال برنامج التدريب من أجل التنمية لتأهيل الطلبة الجامعية من ذوي القدرات الخاصة للعمل في القطاع المصرفي.

جدير بالذكر، أن هذه المسابقة تأتي في إطار تطوير المسابقة البحثية السنوية والتي سبق أن أطلقها المعهد في عام 2010.

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