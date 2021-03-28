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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تستعد لـ رمضان بتجهيز المجازر وتزويدها بالأختام

الأحد 28/مارس/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استعادها لشهر رمضان، وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، وتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وقيام إدارة التفتيش على اللحوم بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالإدارة، والتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو اعدامها وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية الأخرى كالشرطة والتموين.

وأشار في تصريحات للدستور، إلى أنه يتم متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي وكذا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية التى لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصًا على سلامته.

وأوضح أن الهيئة تقوم بالإشراف على جميع الاغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، وتكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم وتعرضها للتلوث وعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.

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