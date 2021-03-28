تنفيذ 20 قرار إزالة للتعديات على النيل بأسيوط

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بأسيوط، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك في إطار الموجة السابعة عشر، تضمنت تنفيذ 20 قرار إزالة لمخالفات ومسطح بمساحة 794 مترا عبارة عن أسوار وأحواش وغرف وتشوينات بمنطقة عزبة الشيخ عبد الغنى والجعب فى مركز منفلوط بأسيوط، وذلك بوجود قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي الإدارة وبالتعاون مع الأجهزة المحلية المعنية.من جانبه أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.