اتفاق إعلان مبادئ في السودان يتضمن بحث فصل الدين عن الدولة

وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو، صباح اليوم الأحد، بجوبا، على اتفاق لإعلان المبادئ، يتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار بجانب النظر في مطلب الشعبية بفصل الدين عن الدولة.وقال عبدالعزيز الحلو: "نقدر موقف البرهان بالتوقيع على اتفاق السلام"، وقال البرهان: "توقيع اتفاق السلام سيقود إلى صناعة سودان للجميع"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سودانية.وفي سياق متصل، كان قد كشف عمار أمون دلدوم، السكرتير العام لـ"الحركة الشعبية شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، عن قبول رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بمبدأ فصل الدين عن الدولة، وهو مبدأ اساسي تطالب به الحركة ذات الثقل الكبير في جنوب كردفان والنيل الأزرق للتوقيع على أي اتفاق للسلام مع الحكومة السودانية.وقال دلدوم إن مخرجات لقاء البرهان والحلو في جوبا السبت يمكن أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.وفي تصريحات صحفية أعقبت لقاء البرهان برئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أوضح توت قلواك، مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، أن البرهان عقد جلسة محادثات الحلو، وبحث الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.وأكد قلواك أن خارطة طريق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، باتت واضحة، مشيرا إلى أن اللقاء قطع أشواطا متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ، مبشرا الشعب السوداني بقرب اكتمال عملية السلام في السودان ومشيرا إلى أن البرهان والحلو سيوقعان الأحد إعلان مبادئ توطئة لاستئناف المفاوضات.وقال قلواك إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.