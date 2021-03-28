اتحاد الكيانات يوقع بروتوكول تعاون مع شركة للمحاماة بالقاهرة

وقع اتحاد الكيانات المصرية العاملة في أوروبا، الخميس الماضي بروتوكول تعاون مشترك مع شركات المحاماة والاستشارات القانونية بالقاهرة، وذلك في إطار خدمة المصريين بالخارج وتسهيل الدفاع عن العاملين في أوروبا بالقضايا المختلفة.وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، تم توقيع البروتوكول بعد أن تمت دراسته وعرضه على أعضاء الاتحاد والموافقة على كيفية التعاملات المادية.وأضاف البيان: تأتى أهمية هذا البروتوكول بعد أن لوحظ أن كثير من المصريين فى أوروبا يواجهون الكثير من المشكلات التي قد تتطلب تدخل قانون، ولهذا يأتي دور هذا البروتوكول الذي يسهل التدخل لحلها.ويقع مقر اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بالقاهرة ومسجل بوزارة التضامن ويخدم الجاليات المصرية فى أكثر من دولة أوروبية، إذ يعمل الاتحاد على خدمة المصريين المقيمين بالدول الأوروبية.