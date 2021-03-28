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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبًا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:12 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبا، مؤكدًا متابعته المراحل النهائية للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة الكبرى، ومتابعة المراحل الأخيرة من إنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح، ليصل عدد محطات مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بمدينة القصاصين والمناطق المجاورة، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال كانت 8000 متر مكعب يوميًا.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب المحسمة القديمة UF فائقة الترشيح، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك بطاقة تصميمية 60 لترث، بجانب محطة المياه الكومباكت المتواجدة بذات المنطقة التي تعمل بكامل طاقتها بعد عمليات الإحلال والتجديد، بسعة تصميمية 30 لترث، لتصبح ناتج المحطتين 6000 متر مياه يوميا، وذلك يتم القضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية المحسمة، وقرية 30 يونيه، والمناطق المجاورة، لتخدم أكثر من 70 ألف نسمة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه يتابع وبصفة مستمرة لحظة بلحظة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف رئيس شركة محافظات القناة، إلى اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مجال البنية التحتية خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبًا
افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبًا
افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبًا
افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبًا
افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبًا
افتتاح وتشغيل مجمع محطات مياه القصاصين قريبًا

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