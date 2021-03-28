إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بالصف في الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى بالصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.