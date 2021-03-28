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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

الأحد 28/مارس/2021 - 11:12 ص
نهضة مصر
نهضة مصر
جمال عاشور
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وقعت نهضة مصر للنشر بروتوكول تعاون مع جمعية "نداء" لدعم مشروع "تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع" والذي يهدف إلى تمكين ودعم الأطفال ضعاف السمع عبر رفع قدراتهم التأهيلية والتعليمية من خلال برنامج تأهيلي تعليمي موحد لمرحلة الطفولة المبكرة، يساعد هؤلاء الأطفال على تعلم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم المدارس الابتدائية ودمجهم مع أقرانهم من الطلبة. هذا وسيتم اعتماد البرنامج والمناهج الموحدة من وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا الصدد، عبرت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة قائلة: "تسعى "نهضة مصر" دومًا إلى إتاحة التعليم بكافة السبل الممكنة ونشره ليصل إلى جميع الفئات والأفراد. وإننا سعداء بتعاوننا مجددًا مع جمعية "نداء" من أجل إتاحة وتيسير سبل التعلم لأطفالنا ضعاف السمع وذوي الإعاقة المتعددة؛ حيث نؤمن بأهمية دعم البرامج التي من شأنها دمج هؤلاء الأطفال مع أقرانهم في المجتمع وتمكينهم في المستقبل من لعب دورهم كأفراد منتجين، والحصول على فرص متكافئة في سوق العمل".

ومن جانبها، تقدمت ماجدة فهمي، رئيس مجلس إدارة جمعية "نداء" بالشكر لصندوق الاستثمار القومي لذوي الإعاقة "عطاء" الشريك الرئيسي في المشروع، وأعربت عن سعادتها بالتعاون الدائم مع "نهضة مصر للنشر" كشريك داعم رسمي لجمعية "نداء" والمشروع، قائلة "ساهمت "نهضة مصر" خلال مسيرتنا في العديد من مشاريعنا التعليمية التي تهدف لدعم المزيد من الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعدده لمواصلة تعليمهم ودمجهم في المجتمع".

وأضافت قائلة: "نسعى عبر المبادرة وبالتعاون مع الشركاء إلى تقديم دليل للمعلمين والإخصائيين وتدريبهم عليه لمساعدة الأطفال في تعلم مهارات اللغة والحديث وممارسة الأنشطة التي من شأنها تمهيدهم لدخول المرحلة الابتدائية، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج يقدم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية المجتمعية دعمًا لأولياء أمور الأطفال ومساعدتهم في التعامل معهم.

كما سوف نقوم بإنشاء حضانات نموذجية للأطفال ضعاف السمع مطابقة لمعايير الجودة فى العديد من محافظات الجمهورية؛ لتقديم هذه الخدمات والبرامج إلى قطاع أكبر من الأطفال وأولياء الأمور.

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