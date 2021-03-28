بيان برلماني عاجل يطالب بسرعة تشغيل القطارات إلكترونيا

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى تسيير جميع القطارات بوسائل أمان، بحيث تعمل إلكترونيًا حتى لايتكرر حادث قطاري سوهاج.وقال زين الدين، في بيان عاجل قدمه اليوم للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هذا الحادث الأليم أكد أن العنصر البشري وحده لا يمكن الاعتماد عليه في تأمين حركة تسيير القطارات ولا بد من استخدام الأساليب التكنولوجية الإلكترونية فى تسيير القطارات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.وأشار إلى أن تصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والتى أعلن فيها أن هناك 3 شركات عالمية مع شركات مصرية متخصصة في تطوير خطوط السكة الحديد، تعمل الآن فى 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، هم خطوط (القاهرة- أسوان) و(القاهرة – الإسكندرية) و(بنها – بورسعيد)، وسيتم الانتهاء منهم بالكامل فى 30 يونيو 2022 لتصبح خطوط آمنة بالكامل ودون تدخل العامل البشري، تتطلب الإسراع في تنفيذ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن.