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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مليون جنيه وتذاكر مجانية لضحايا القطارات.. مشروع قانون بمجلس النواب

الأحد 28/مارس/2021 - 11:10 ص
الدكتور إيهاب رمزي،
الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قرر الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، التقدم بمشروع قانون جديد لتقديم التعويض المادي المناسب لأسر ضحايا الحوادث والمصابين بسبب مختلف الحوادث وفي مقدمتها حوادث القطارات، مؤكدًا أن حادث قطاري سوهاج هو الذي دفعه لإعداد هذا التشريع وتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال "رمزي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هذا التشريع يتضمن تخصيص 5% من قيمة التذاكر المخصصة لجميع العربات المكيفة والنوم وشركات الأتوبيسات بين المحافظات بمختلف أنواعها يتم وضعها في صندوق خاص بتقديم التعويضات لضحايا ومصابى الحوادث، إضافة إلى تخصيص مبالغ داخل الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وقبول المنح والهبات والتبرعات لهذا الصندوق.

وأكد رمزي، أنه سيتم النص فى هذا التشريع على تخصيص مبلغ مليون جنيه لأسرة من يفقد حياته بسبب مثل هذه الحوادث و250 ألف جنيه لكل مصاب، مؤكدًا أن المبالغ التى سوف تخصص من قيمة تذاكر السفر وحدها ستكون كافية لصرف هذه المبالغ لكل ضحايا ومصابى الحوادث.

وقال، إن مشروع القانون سينص أيضًا على تقديم جميع أنواع الدعم لأسر الضحايا من خلال إعفاء أبناء الضحايا من مختلف المصروفات الدراسية والجامعية ومنحهم تذاكر بالمجان داخل جميع وسائل النقل وتقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان فى مختلف المؤسسات الصحية، إضافة إلى إعطاء أولوية فى توفير فرص العمالة لأبنائهم.

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