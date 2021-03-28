شركة إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس تستعين بقاطرة هولندية

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة للسويس، عن قيام شركة Smit، المشاركة في أعمال تعويم السفينة الجانحة، بالاستعانة بقاطرة هولندية، بقوة شد 85 طنا.وأشار ربيع، إلى وصولها، مساء الأحد، ليرتفع عدد القاطرات المشاركة في أعمال التعويم إلى 15 قاطرة وكراكتين.وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل جاري على مدار 24 ساعة متواصلة، لتعويم السفينة الجانحة واستئناف عودة الملاحة بالمجري الملاحي، مشيرا إلى تكثيف الجهود بدمج أعمال تكريك موقع السفينة والقطر، في مناورة ثنائية، للإسراع من عملية التعويم المعقدة.ولفت إلي أن القرار جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود، والتنسيق مع الجانب الدولي للتعاون في حالة اللجوء إلي السيناريو الأخير المطروح لإعادة تعويم السفينة وهو تفريغ الحمولات.من جهتها أكدت مصادر ملاحية استجابة السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس لمحاولات السحب.