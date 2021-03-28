القبض على «نصاب العمرة المزيفة» في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين مقيمين بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرة لهم لأداء فريضة العمرة، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، بممارسة نشاطًا احتياليًا على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج والعمرة بزعم توفير تأشيرات لهم وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم إحضار تأشيرات دخول، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.