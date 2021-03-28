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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: استقبال الغردقة وشرم الشيخ رحلات من ألمانيا وبولندا «بشرة خير»

الأحد 28/مارس/2021 - 11:08 ص
النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، استقبال مطارى الغردقة وشرم الشيخ للرحلات السياحية من ألمانيا وبولندا بشرة خير لاستعادة السياحة المصرية لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأشاد شمس الدين، في بيان اليوم، بجهود وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الجذب السياحي بمصر خاصة بعد استقبال مطار الغردقة الدولي رحلة جوية قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 196 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا إلى مطار الغردقة، بالإضافة لاستقبال مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا تابعتين كان على متن الأولى 139 راكبًا والثانية 151 راكبا، وتعد هذه الرحلات الأولى بعد توقف دام أكثر من عام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه النائب تحية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على جهودهما الكبيرة والناجحة في تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين فى قطاع السياحة لحل مشكلاتهم فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة.

تجدر الإشارة الى أنه تم الاحتفال باستقبال الطائرات بالمطارين بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية للمطار، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي.

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