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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مساهمو «الإسكندرية للأدوية» يُقرون مشروع الموازنة التقديرية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:06 ص
الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية
اكرم عمران -أسامة الشندويلي
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صدقت الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022.


وأوضحت الشركة في بيان لبورصة اليوم، أن الجمعية قررت تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة ذلك.

وأقرت الجمعية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.

وقررت الجمعية استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لعام 2020.

وفي وقت سابق قالت الشركة، إنها تستهدف تحقيق 208 ملايين جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل، مقابل 170 مليون جنيه أرباحًا معتمدة في العام المالي 2020-2021.

وتستهدف الموازنة تحقيق 1.44 مليار جنيه إيرادات نشاط خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.2 مليار جنيه معتمدة خلال العام المالي 2020-2021.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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