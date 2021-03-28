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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على منع تواجد الاشغالات والتعديات بشوارع الرحاب والبترول

محافظ بورسعيد يشدد على منع تواجد الاشغالات بشوارع الرحاب والبترول

الأحد 28/مارس/2021 - 11:02 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على منع تواجد إشغالات أو تعديات بشوارع الرحاب والبترول بحى الضواحى، وذلك لأهمية الشوارع المذكورة خاصة بعد افتتاح الميناء البرى الجديد وربطهما بمحور ٣٠ يونيو، موجها رئيس حى الضواحى بالمتابعة المستمرة وإزالة أى إشغالات من شأنها تعيق الحركة وتسبب الازدحام، وكذا تحقيق أفضل مستوى من النظافة بشكل مستمر يتماشى مع المنطقة التى ستصبح واجهة بورسعيد أمام زائريها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد برؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد اليوم لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية الجديدة.

كما وجه محافظ بورسعيد رئيس حى العرب بمنع تواجد أى إشغالات بمحيط سوق العصر ٢،١ وإزالتها فورا لتحقيق الانسيابية فى الحركة وفتح الشوارع أمام المواطنين، وتحقيق مظهر لائق يتماشى مع مشروعات الأسواق المطورة على أعلى مستوى، مشددا على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل فى ملف النظافة وإزالة الاشغالات وتوقيع العقوبات على المخالفين، بما يحقق أفضل مستوى من النظافة والتطور بالمحافظة.

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