محافظ بورسعيد يشدد على منع تواجد الاشغالات بشوارع الرحاب والبترول

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على منع تواجد إشغالات أو تعديات بشوارع الرحاب والبترول بحى الضواحى، وذلك لأهمية الشوارع المذكورة خاصة بعد افتتاح الميناء البرى الجديد وربطهما بمحور ٣٠ يونيو، موجها رئيس حى الضواحى بالمتابعة المستمرة وإزالة أى إشغالات من شأنها تعيق الحركة وتسبب الازدحام، وكذا تحقيق أفضل مستوى من النظافة بشكل مستمر يتماشى مع المنطقة التى ستصبح واجهة بورسعيد أمام زائريها.جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد برؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد اليوم لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية الجديدة.كما وجه محافظ بورسعيد رئيس حى العرب بمنع تواجد أى إشغالات بمحيط سوق العصر ٢،١ وإزالتها فورا لتحقيق الانسيابية فى الحركة وفتح الشوارع أمام المواطنين، وتحقيق مظهر لائق يتماشى مع مشروعات الأسواق المطورة على أعلى مستوى، مشددا على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل فى ملف النظافة وإزالة الاشغالات وتوقيع العقوبات على المخالفين، بما يحقق أفضل مستوى من النظافة والتطور بالمحافظة.