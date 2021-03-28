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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر

إنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر ببورسعيد

الأحد 28/مارس/2021 - 11:01 ص
زراعة بنجر السكر
زراعة بنجر السكر
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشف المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن أنه جاري بحث إنشاء مصنعا لإنتاج سكر البنجر بالمحافظة، في إطار الرؤية التي ترعاها القيادة السياسية بالربط بين كافة المحاور ومنها تحقيق نمو بالقطاع الزراعي من خلال الربط بالقطاع الصناعي.

وأكد "تويج"، خلال متابعته حصاد محصول البنحر، أن بورسعيد من المحافظات المتميزة في إنتاج البنجر بنسبة سكر عالية وذلك للتسويق المحلي والتصدير الخارجي، بإنتاجية وصلت إلى 23 طن للفدان الواحد.

وأشار إلى أن مصنع إنتاج سكر البنحر يحتاج لمساحة كبيرة من الأرض، وهذا متوفر في محافظة بورسعيد، ولكن يحتاج لكمية كبيرة من التعاقدات مع المزارعين لتصل المساحة المنزرعة إلى نحو 150 ألف فدان منزرعة ببنجر السكر، لافتًا أنه كمرحلة أولى إنهم في طريقهم للوصول بالمساحة المنزرعة إلى أكثر من 50 ألف فدان، وسيكون ذلك وقتها بداية جيدة للمصنع لخدمة محافظات مدن القناة وسيناء، مؤكدا على أن ذلك سيحدث قريبًا بعد إضافة مساحة 420 ألف فدان سيجرى استصلاحها عقب افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية التي ستكون أكبر محطة في العالم.

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