لحل أزمات الرى.. استكمال تأهيل وتبطين ترع الدقهلية

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.وتواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بجنوب الدقهلية ومنها تأهيل ترعة الشون العليا بطول 13،395 كيلو متر، بينما بلغ جملة ما تم تنفيذه 2167 كيلو متر وتم وضع طبقات الدبش للقاع والميول والخرسانة، تحت إشراف المهندس عبدالفتاح الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس السيد الجوهري مدير عام ري جنوب الدقهلية.كما واصلت اليوم الأحد، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة جنابية الخط بطول 2،910 كيلو متر التابعة لرى بسنديلة فى غرب الدقهلية وبلغ جملة المنفذ منها 390 مع بدء وضع طبقة الخرسانة العادية، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات، تحت إشراف المهندس محمد مشالي مدير عام ري غرب الدقهلية.من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.