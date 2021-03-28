9 آلاف و475 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، 9 آلاف و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن إلى 721 ألفا و892 إصابة.وذكرت بيانات الوزارة، التي نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية، أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس بلغت 13 ألفا و170 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.وأشارت إلى أن 22 ألف حالة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في أنحاء البلاد إلى 603 ألاف و154 شخصا، فيما لا تزال هناك 105 آلاف و568 حالة نشطة.