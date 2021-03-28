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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن تحاكم المتهمين بالتسبب في وفاة 7 أشخاص بعد نفاد الأكسجين

الأحد 28/مارس/2021 - 11:00 ص
مستشقى السلط
مستشقى السلط
هدير سند
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عقدت محكمة صلح جزاء عمان في الأردن، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 7 أشخاص بعد نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، تم توجيه تهم للأشخاص السبعة وهي التسبب بوفاة 7 أشخاص، نظرًا للتقصير في أداء واجبهم على خلفية انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

كانت محكمة التمييز قررت الثلاثاء الماضي، بناءً على طلب من رئيس النيابة العامة، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمان.

يذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، بعد الحادث الذي وقع يوم 13 مارس.

وأكد الخصاونة أن الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث، مشيرًا إلى أنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذرا على هذا "التقصير".

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