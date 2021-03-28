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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إسكان النواب» تبحث أزمة عقار جسر السويس في اجتماع عاجل

الأحد 28/مارس/2021 - 11:00 ص
أمين مسعود، أمين
أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان
سعيدة عامر
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تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة انهيار عقار جسر السويس المنهار أمس الأول، كما تبحث عدد من طلبات الإحاطة التى يدور أغلبها حول تحسين أوضاع محطات المياه بمحافظة المنيا.

وقال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اللجنة ستبحث أزمة انهيار عقار جسر السويس بحضور ممثلين عن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، للوقوف على أسباب الحادث ومعرفة المتسبب فيه، مشددًا على أهمية تشديد العقوبات فيما يتعلق باستخدام المباني لغير الغرض المرخص له، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء التى حددتها الدولة نظمت مناطق للاسكان وأخري للاستخدام التجاري ومناطق صناعية، إلا أن ما يحدث هو قيام المواطنين بالتحايل على القانون ومخالفته بتحويل المباني السكانية لصناعية وهو ما حدث في حادثي عقار فيصل وعقار جسر السويس.

وطالب أمين سر لجنة الإسكان الحكومة بالعمل على توفير أراضي صناعية بإجراءات وتراخيص ميسرة، بحيث يتمكن كل من يريد إنشاء مبان صناعية الحصول عليها.

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