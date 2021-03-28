«إسكان النواب» تبحث أزمة عقار جسر السويس في اجتماع عاجل

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة انهيار عقار جسر السويس المنهار أمس الأول، كما تبحث عدد من طلبات الإحاطة التى يدور أغلبها حول تحسين أوضاع محطات المياه بمحافظة المنيا.وقال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اللجنة ستبحث أزمة انهيار عقار جسر السويس بحضور ممثلين عن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، للوقوف على أسباب الحادث ومعرفة المتسبب فيه، مشددًا على أهمية تشديد العقوبات فيما يتعلق باستخدام المباني لغير الغرض المرخص له، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء التى حددتها الدولة نظمت مناطق للاسكان وأخري للاستخدام التجاري ومناطق صناعية، إلا أن ما يحدث هو قيام المواطنين بالتحايل على القانون ومخالفته بتحويل المباني السكانية لصناعية وهو ما حدث في حادثي عقار فيصل وعقار جسر السويس.وطالب أمين سر لجنة الإسكان الحكومة بالعمل على توفير أراضي صناعية بإجراءات وتراخيص ميسرة، بحيث يتمكن كل من يريد إنشاء مبان صناعية الحصول عليها.