تحرير 130 محضرا تموينيا في حملة تفتيشية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 130 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين.وصرح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم شن حملة تموينية أمس الموافق 27 مارس، أسفرت عن تحرير 61 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و69 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير 3 محاضر جنح بناحية قويسنا أحدهما ضد المدير المسئول عن ثلاجة بيع زبدة مجهولة المصدر، وتم ضبط 200 كجم زبدة فيرن مجهولة المصدر، والآخر ضد محل منظفات صناعية لحيازته وعرضه للبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر والتحفظ على 192 زجاجة منظف و1200 زجاجة كلور، هذا وقد تم تحرير محضر آخر ضد المدير المسئول عن مكتبة لحيازته وعرضه للبيع حجارة طرش مجهولة المصدر وتم ضبط 240 حجر مجهول المصدر.وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة للتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.