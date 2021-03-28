رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أهم 5 مؤشرات عن كورونا.. الإحصاء: تحسن الحالة العملية للمشتغلين بنهاية 2020

الأحد 28/مارس/2021 - 11:48 ص
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة جديدة للتعرف على أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020، من خلال التغيرات التي طرأت على مدى وعي الأسرة بأعراض وخطورة فيروس كورونا، ونمط استهلاك الأسرة المصرية لكافة السلع (الغذائية - غير الغذائية)، والحالة العملية للمشتغلين، بالإضافة إلى رصد أهم الأساليب التى تتبعها الأسر لمواجهة تلك الجائحة وتأثيرها على دخل الأسرة، وذلك مقارنة مع الدراسة السابقة بهدف إظهار التغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن (13.5%) من الأسر قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، وأن (65%) من الأسر أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الاشتباه بالإصابة، وتأكدت منها (48%) من الإصابة.

كما أظهرت أن أكثر من (70%) من الأسر المصرية أفادت بأنها تعتمد على غسيل الأيدي بالصابون كأسلوب أساسي فى الوقاية من الفيروس، كما أفاد (49.3%) من الأسر بأن الوضع الاقتصادى لا يتحمل قيام الدولة بأى إجراءات إضافية لمواجهة انتشار الفيروس.

وعن أثر فيروس كورونا على تغيير نمط استهلاك الأسر، أوضحت الدراسة أن هناك تحسنًا كبيرًا في أنماط استهلاك الأفراد لبعض السلع، حيث زادت نسبة الاستهلاك من اللحوم والطيور والأسماك والفاكهة بنسبة (30.0%)، (28.2%)، (26.7%)، (22.9%) على التوالي، مقابل (18.3%)، (14.4%)، (11.8%)، (5%) على التوالى خلال الدراسة السابقة، كما تلاحظ أن إنفاق الأسر على مصاريف النقل والمواصلات انخفض بنسبة (6.1%) مقابل (18.8%) خلال الدراسة السابقة.

كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية (قفازات - كمامات) بنسبة تصل إلى حوالي (93%) مقابل (72.2%) خلال الدراسة السابقة أي بزيادة قدرها (20.8%)، والمنظفات والمطهرات بنسبة (90.7%) مقابل (72.5%) خلال الدراسة السابقة، كما ارتفعت فواتير الإنترنت بنسبة (3%) طبقًا للدراسة.

أما عن أثر فيروس كورونا على تغيير الحالة العملية للمشتغلين، تبين أن هناك تحسنًا كبيرًا لحالة المشتغلين حيث أصبحت نسبة من تأثرت حالتهم العملية (26.9%) مقابل (54.9%) خلال الدراسة السابقة، وكانت فئة من يقرأ ويكتب هم الأكثر تأثرًا بنسبة (31.7%)، وكانت أقلها فئة الأفراد الحاصلين على شهادة أعلى من الجامعى حيث بلغت (20.3%).

وبالنسبة للأسباب التي أدت إلى حدوث انخفاض فى دخل الأفراد فى ظل أزمة كورونا، فكانت أعلى نسبة هي تخفيض الأجر بنسبة (34.4%) يليها غلق النشاط نهائيًا بنسبة تصل إلى (32%) ثم الإجراءات الاحترازية حيث بلغت (12.5%).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس تستعين بقاطرة هولندية

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

61 % من الفلبينيين لا يريدون تطعيم كورونا

تراجع معدل وفيات كورونا في المستشفيات الجامعية بألمانيا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر