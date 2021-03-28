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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1302 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

الأحد 28/مارس/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الأحد - إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 341 ألفا و944 حالة، بينهم 14 ألف و209 حالات نشطة.

وأعلن المسؤول الماليزي، تعافي ما يزيد عن 326 ألف شخصا بينما ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1257 حالة.

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