1302 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الأحد - إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 341 ألفا و944 حالة، بينهم 14 ألف و209 حالات نشطة.وأعلن المسؤول الماليزي، تعافي ما يزيد عن 326 ألف شخصا بينما ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1257 حالة.