انطلاق الجرعة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

انطلقت فعاليات الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء، صباح اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت شعار: " معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ".وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن الحملة التي انطلقت في مراكز ومدن المحافظة على مستوى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية وأماكن التجمعات.. مستمرة لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم، وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وعددهم نحو 55 ألف طفلا وطفلة على مستوى المحافظة بخلاف الأطفال الوافدين مع ذويهم الى المحافظة، لافتا إلى استعداد مديرية الصحة بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية وتجهيز كافة مستلزمات العمل فى الحملة بمشاركة مشرفى الطب الوقائى بالمديرية والوزارة.وأشار الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، إلى جاهزية أطقم العمل وتوزيع الفرق الطبية على مختلف نقاط العمل بالمبادرة وتوفير المستلزمات وثلاجات حفظ الطعوم، مؤكدا أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل، وأن طواقم وفرق العمل موزعة على جميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالمناطق والأحياء والقرى والتجمعات وأمام بعض المساجد.ومن جانبه.. أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أنه تم إعداد خطة إعلامية للتوعية والمشاركة الإيجابيا في إنجاح الحملة، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم.. مشيرًا إلى قيام المثقفين الصحيين بزيارات لعدد من الجهات لتعريفهم بمواعيد وأماكن تنفيذ الحملة وتوزيع المنشورات الخاصة بها إلى جانب التعاون المشترك مع بعض الجهات لدعوة وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى.وناشد المواطنين بالحرص على تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ولاحتواء أية فيروسات وافدة من دول الجوار المنتشر بها المرض.يذكر أنه سبق تنفيذ الجرعة الأولى من الحملة نهاية فبراير الماضي حيث تم تطعيم نسبة حوالي 95 % من إجمالي المستهدف.