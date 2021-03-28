رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد قرار الرئيس.. سحب ملفات الراغبات في التعين قاضيات بمجلس الدولة

الأحد 28/مارس/2021 - 10:56 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
حسام محفوظ
طباعة
بدأت الأمانة العامة لمجلس الدولة، استقبال أوراق تعيين عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الراغبات في التعيين بمجلس الدولة على درجتي «مندوب ونائب»، وفقًا للإعلان الذي أصدره المجلس تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في 8 مارس الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالاستعانة بالسيدات في التعيين كقاضيات بمجلس الدولة.

ومن المقرر وفقًا لإعلان مجلس الدولة رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي (مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلًا من هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة، أن تستمر مرحلة سحب الملفات حتى نهاية عمل يوم 8 أبريل 2021، ويتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021.

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

شركة إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس تستعين بقاطرة هولندية

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة