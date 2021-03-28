بعد قرار الرئيس.. سحب ملفات الراغبات في التعين قاضيات بمجلس الدولة

بدأت الأمانة العامة لمجلس الدولة، استقبال أوراق تعيين عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الراغبات في التعيين بمجلس الدولة على درجتي «مندوب ونائب»، وفقًا للإعلان الذي أصدره المجلس تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في 8 مارس الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالاستعانة بالسيدات في التعيين كقاضيات بمجلس الدولة.ومن المقرر وفقًا لإعلان مجلس الدولة رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي (مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلًا من هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة، أن تستمر مرحلة سحب الملفات حتى نهاية عمل يوم 8 أبريل 2021، ويتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021.