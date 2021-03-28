محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المحافظة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بتكثيف حملات وأعمال النظافة فى كافة أنحاء المحافظة، ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات وتكثيف العمل في الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بالتوازى مع أعمال التطهير التى تتم بكافة الأنحاء لمواجهة الفيروس المستجد.وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة مواصلة أعمال النظافة ليلا ونهارا والدفع بالمزيد من العمالة وتقسيم العمل لدوريات، بالإضافة إلى العمل وفق خطة شاملة تتضمن الارتقاء بمستوى النظافة بكافة أحياء المحافظة، مشيرا إلى ضرورة توفير أعلى مستوى.وأكد محافظ بورسعيد توفير كافة الدعم للأحياء للقيام بأعمالها على أعلى مستوى، وتوفير كافة المعدات والإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى ببورسعيد تماشيا مع أعمال التنمية والتنسيق التام بين المحافظة والأحياء فى أعمال التطهير والتعقيم والنظافة.