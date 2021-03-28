أرباح «سيرا» السعودية للسفر تتراجع 94% في 2020

أعلنت مجموعة "سيرا القابضة" السعودية للسفر اليوم الأحد، أن صافي أرباحها لعام 2020 بلغت 11 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، بتراجع بأكثر من 94% عن العام السابق الذي شهد تسجيل أرباح بـ 189 مليون ريال.ولفتت الشركة، في بيان لموقع السوق المالية السعودية (تداول)، إلى أن فيروس كورونا كان له تأثير كبير على مجال السفر ككل.وانخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات للمجموعة بنسبة 64% لعام 2020، لتصل إلى 3.9 مليار ريال سعودي مقابل 10.8 مليار ريال سعودي في عام 2019.ويعود الانخفاض بصورة أساسية إلى الإجراءات الاحترازية والأثر التقييدي نتيجة انتشار جائحة كورونا.ورغم تأثر المجموعة بصدى الجائحة، اتخذت "سيرا" إجراءات صارمة لتخفيف الأثر المالي حيث قامت المجموعة بتوجيه الاستراتيجيات بشكل إيجابي لتعافي السفر على مدى السنوات القادمة.