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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة العريش: تلبية كل احتياجات كلية الاستزراع والمصايد البحرية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:53 ص
جامعة العريش
جامعة العريش
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أكد الدكتور أشرف الدكر، عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش، توفير الأجهزة والمعدات والأدوات العلمية اللازمة لتلبية احتياجات ومطالب الكلية اللازمة للتدريس وتدريب الطلاب على أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة.

وأوضح عميد الكلية، في بيان اليوم الأحد، أنه تم توفير معظم احتياجات ومطالب الكلية التي شملت 11 معملا متنوعا، بالإضافة إلى المعامل الرطبة وورش هندسة الصيد البحري والملاحة والسلامة البحرية.

وأضاف أنه تم استكمال معامل بيوتكنولوجي الاستزراع المائي، فسيولوجيا الأحياء المائية، بيولوجيا المصايد، تحليل الأعلاف والأغذىة السمكية، كيمياء جودة المياه، أمراض الأسماك، الطحالب والميكروبيولوجي، وتصنيع المنتجات البحرية وغيرها، كما تم أيضا استكمال تأثيث المكاتب الإدارية بالكلية وشملت مكاتب العميد والوكلاء وأمين الكلية، بالإضافة إلى مكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأشار إلى أن توفير المعامل والأدوات اللازمة للكلية يساعد على دعم دور الكلية نحو إمداد المشروعات القومية العملاقة في مجال الاستزراع البحري وأسطول الصيد البحري المصري بالكوادر الفنية المؤهلة والمدربة.

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