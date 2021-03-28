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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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علماء يطورون نموذجا لتوقع حدة موسم الحساسية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:52 ص
موسم الحساسية
موسم الحساسية
وكالات
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في ظل المخاوف من أن يكون موسم الحساسية هذا العام أسوأ من السنوات السابقة، طوّر باحثون للمرة الأولى نموذجا يتيح تحديد مستوى حبوب اللقاح المحتمل في الجو ما من شأنه المساعدة على توقع حدة الحساسية خلال الموسم.

وتصيب حالات الحساسية 10 % إلى 20 % من سكان العالم، وفق الأكاديمية الأوروبية للحساسية وعلم المناعة السريري.

ولا تقتصر التبعات على العطس واحمرار العينين، بل يشكل موسم الحساسية كابوسا للمصابين بالربو، كما قد يؤدي ذلك إلى اختلالات في النوم وفي الأداء الوظيفي أو الدراسي، بحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز".

لكن لم تكن تتوافر قبلا أي بيانات استباقية لتوقع الوضع على المدى الطويل للأشخاص المعنيين، وكان نطاق التوقعات بشأن مستويات حبوب اللقاح لا يتعدى يوما واحدا، على ما أوضح كارستن سكيوث أحد معدي الدراسة وأستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ورسستر لوكالة فرانس برس.

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