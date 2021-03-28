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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 آلاف و88 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الأحد 28/مارس/2021 - 10:51 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجّلت روسيا 9 آلاف و88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و519 ألفا و832 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان، اليوم الأحد- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق الاتحاد الروسي البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 336 وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 97 ألفا و740 شخصا، وأوضح أن 8630 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 4 ملايين و139 ألفا و128 شخصا.
ولفت البيان إلى أن العاصمة الروسية سجلت 1878 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 701 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 610 إصابات.

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