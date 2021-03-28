أسامة ربيع: تحرك دفة السفينة الجانحة 30 درجة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناه السويس، إن السفينة الجانحة «EVER GIVEN» بقناة السويس، تحركت دفتها 30 درجة يمينًا ويسارًا، مشيرا إلى أن مؤخرة السفينة بدأت التحرك عن الأيام السابقة، مما يؤكد استجابتها لعملية السحب.وأكد الفريف أسامة ربيع أن العمل جارٍ على مدار 24 ساعة متواصلة لتعويم السفينة الجانحة واستئناف عودة الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى تكثيف الجهود بدمج أعمال تكريك موقع السفينة والقطر، في مناورة ثنائية، للإسراع من عملية التعويم المعقدة.ولفت إلى أن القرار جاء بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود، والتنسيق مع الجانب الدولي للتعاون في حالة اللجوء إلى السيناريو الأخير المطروح لإعادة تعويم السفينة وهو تفريغ الحمولات.وأكدت مصادر ملاحية استجابة السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس لمحاولات السحب.وكشفت المصادر عن قيام فرق الإنقاذ البحرى بهيئة قناة السويس بقيام الغطاسين بعمل استكشاف أسفل السفينة الجانحة بالقناة لمعرفة وضع السفينة من القاع وما وصلت إليه أعمال التكريك والتعميق أسفل السفينة بمعرفة الكراكة «مشهور» التي تعمل على التكريك أسفل السفينة لتمكن القاطرات من سحب السفينة، وتقوم قاطرات أخرى بالدفع من الخلف حتى يتم تحريك السفينة.