رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

انخفاض في أعداد إصابات كورونا في فلسطين

الأحد 28/مارس/2021 - 10:50 ص
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
طباعة
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن هناك انخفاضا طفيفا طرأ على أعداد الإصابات بفيروس "كورونا "؛ بسبب الانضباط الجيد خلال الإغلاق في الأسبوعين الماضيين.

وأضافت الكيلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - "لاحظنا تحسنا بسيطا بالحالة الوبائية، لكن عدد الإصابات والوفيات ما زال مرتفعا، بينما نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات انخفضت من 115% إلى 100%".. وتابعت أن نسبة النتائج الإيجابية من الفحوصات ما زالت مرتفعة؛ الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطيرا، ولفتت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية كانت نسبة الفحوصات الإيجابية بالضفة الغربية 21%، وفي قطاع غزة 20%.

وأشارت إلى أن هناك عزوفا من قبل المواطنين عن إجراء الفحوصات لأسباب مختلفة، ونحن نعي ذلك عندما نتحدث عن الحالة الوبائية في فلسطين، معربة عن أملها باستمرار عملية التطعيم، مؤكدة أنها تتواصل يوميا مع تجمع "كوفاكس" والشركات المصنعة للقاحات لتأمين المزيد من اللقاحات.

ونوهت الكيلة إلى أن الوزارة ستتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، الذي يأتي بتبرع من الحكومة الصينية، و25 ألف جرعة من لقاح "أسترازنيكا"، وهي دفعة أولى من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، والبالغة 2 مليون جرعة من الشركات المصنعة للقاحات.

موضوعات متعلقة

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة