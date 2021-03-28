ضبط شخصين بحوزتهم 4 أطنان من خام الذهب بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من القبض على 2 متهمين أثناء التنقيب عن خام الذهب، وبحوزتهم جوالات من الأحجار الخام.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتمكن رجال الشرطة من تم ضبط عدد 2 متهم وبحوزتهم التالي: 2 سيارة وعدد (115) جوال خام الذهب تزن حوالي (4) أطنان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.