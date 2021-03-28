أرمينيا تسجل 777 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الأرمينية أنه تم تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 190 ألفًا و317 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الأحد - أن هناك 603 أشخاص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 171 ألفًا و506 متعافين.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3464 وفاة بينها 881 حالة توفت لإصابتها بأمراض أخرى.