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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى يستعرض المشروعات القومية للحفاظ على الموارد المائية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:48 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، لمتابعة موقف المشروعات الحالية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والمشروعات المستقبلية للوزارة.

واستعرض خلال الاجتماع، عدة مشروعات كبرى تنفذ خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأكد وزير الرى، ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الأداء وقيام أطقم الإشراف بالمتابعة المستمرة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروعات للإستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أهمية تشجيع المزارعين للتحول للنظم الحديثة، وخاصة فى قرى مبادرة حياة كريمة والتى لها أولوية في تنفيذ المشروعات.

وشدد على أهمية حصر كافة المساقى الخاصة وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضي والزمامات الزراعية بها إلى رى حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد إستهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

وأوضح أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة للحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التعديات والتلوث خاصة فى المناطق السكنية بالمحافظات، بالإضافة إلى التطوير التام لشبكة المجارى المائية وبشكل متكامل بما يحقق الفائدة المرجوة من المشروعات الجارى تنفيذها.

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