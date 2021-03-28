«الذوق والإتيكيت» فى ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت بعنوان " الذوق والإتيكيت" وحاضر فيها كرم بدوى، خبير الإتيكيت، مساء اليوم السبت، والتى تم بثها أون لاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية نظرًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على سلامة المهندسين.وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إن سبب اختيار عنوان الندوة هو أن هناك العديد من الشكاوى فى عدم القدرة على الإجابة الراقية والتعاملات الأخلاقية التى يفتقدها المجتمع كثيرًا خلال الوقت الحالى والتى طالبنا بها الدين الإسلامى وخاطبتنا كافة الأديان السماوية بضرورة الالتزام بها.وأضاف أن فى العصور القديمة كانت هناك عبارات تعبر عن الذوق الرفيع والاحترام والتى نفتقدها خلال الفترة الحالية، لذلك الندوة سوف تذكر الجميع بهذه الأساليب وفن التعامل مع الحياه والآخرين.من جانبه قال خبير الإتيكيت، كرم بدوى، إنه فن شامل لكافة جوانب الحياة، وتحدثت عنه كافة الأديان السماوية كما ظهر فى الحضارات القديمة ومنها حضارة الفراعنة، فهو فن يسهل التعامل مع الآخرين والانسجام بين البشر.وأضاف أن فن الإتيكيت ظهر فى الأندلس ثم انطلق إلى أوروبا، واستخدمته فرنسا وأصبح منهجًا تعليميًا فى القصور الملكية قديمًا، موضحًا أن كلمة "إتيكيت" تعنى البطاقة وهى المقصود بها التعليمات التى كانت تكتب على البطاقة أو الدعوة قديمًا باللغة الفرنسية مثل ضرورة الالتزام بالملابس الرسمية أو عدم قطف الزهور فى القصر الملكى، ولخصت فرنسا هذه التعليمات بأنه فن " الإتيكيت" واعتبروها هى البوابة لدخول المجتمع الراقى.وأضاف: أنواع الإتيكيت يشمل "الاجتماعى، العام، العمل، البروتوكول" كما تحدث عن إتيكيت المقابلات الشخصية والطعام، وتناوله وكيفية الرد على الأكبر سنًا وكيفية التعامل مع المواقف المحرجة، وفى نهاية اللقاء أجاب على أسئلة المهندسين على الصفحة الرسمية وتم إهداؤه شهادة تقدير لتفضله بالمشاركة فى الندوة.