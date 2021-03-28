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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التحالف المصرى لحقوق الإنسان يطالب إيطاليا بوقف التعسف بحق الناشط النقابى محمد عرفات

الأحد 28/مارس/2021 - 11:05 ص
التحالف المصري
التحالف المصري
محمد الشريف
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أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإيطالية بحق الناشط النقابي محمد عرفات مصري الجنسية، وأحد أهم قيادات نقابة كوباس، والمعنية بحقوق العاملين بشركة بإيطاليا.

وكان محمد عرفات قد تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 1 فبراير 2021 على خلفية احتجاجه وعدد من العاملين بالشركة على فصل عدد كبير من العاملين بحجة إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد مئات العمال وفصلهم بالمخالفة للقانون.

وكان عرفات وثلاثة من النقابيين قد ألقى القبض عليهم في التظاهرة بعد استخدام الشرطة الإيطالية العنف المفرط، تجاه المتظاهرين السلميين وفض المظاهرة بالقوة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومطاردة المتظاهرين بالشارع، ووجهت إلى عرفات ورفاقه تهم التحريض على العنف ومقاومة موظف عمومي.

وقالت بسمة فؤاد، المدير التنفيذي لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن عرفات قيادة نقابية نزيهة.

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