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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ100 مليون جنيه.. افتتاح فرع هايبر جديد بالتجمع الخامس

الأحد 28/مارس/2021 - 10:46 ص
الدكتور إبراهيم عشماوى
الدكتور إبراهيم عشماوى
نرمين محمود الدهان
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افتتح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع هايبر جديد بالتجمع الخامس لإحدى سلاسل السوبر ماركت، بمساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 100 مليون جنيه، وتوفر 250 فرصة عمل.

حضر الافتتاح محمد المصرى نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

جاء ذلك فى إطار تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية خاصة فى ظل ارتفاع معدلات النمو التى شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية.

ويتضمن المنفذ 30 ألف منتج من السلع الغذائية وغير الغذائية ويتم طرحها بأسعار مناسبة.

وتفقد عشماوى، الفرع حيث تراعى التباعد الإجتماعى فى ظل الظروف الراهنة، ويوجد بالفرع كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية كذلك منتجات اللحوم الطازجة والأسماك المجمدة والطازجة، كما سيخصص الفرع قسم لتقديم عروضه بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان يتضمن كافة السلع الأساسية ومنتجات رمضان مطالبا باستمرار طرح العروض لتشجيع المستهلك على التسوق وأيضا إتاحة السلع بأسعار مناسبة بما يخفف العبء على المواطن.

وأكد أن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحريك أي شيء فى الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقص السلع وأيضا زيادة فى الأسعار.

وقال: لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياج حاليا إلى أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 30 مليون متر مربع، وأن السوق المحلي وعدد السكان يستوعب ذلك، حيث أن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات فى قطاع التجارة بما يقرب من 50 مليار لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة.

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