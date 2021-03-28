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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تداول 11400 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
الأحد 28/مارس/2021 - 10:34 ص
موانئ البحر الأحمر
علي عواد
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