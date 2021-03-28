رئيس هيئة نظافة القاهرة يطالب العاملين برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات الملكية
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
الأحد 28/مارس/2021 - 10:23 ص
مصطفى عبداللهطباعة
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات
رئيس «نظافة القاهرة» يطالب برفع الاستعدادية لنظافة سير المومياوات