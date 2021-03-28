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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جورج سيدهم.. فنان أصابه شقيقه بـ«جلطة»

الأحد 28/مارس/2021 - 10:42 ص
جورج سيدهم
جورج سيدهم
إيمان ماهر
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تصدر الفنان جورج سيدهم، مؤشرات البحث «جوجل»، حيث كان يصادف الأمس ذكرى وفاته.

ويستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن الراحل:
- ولد سيدهم في جرجا بسوهاج في عام 1938
- التحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961.
-التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان.
- بعدما انهالت العروض عليهم توفي الضيف أحمد ليكمل الثنائي المسيرة.
- وقدم سيدهم العديد من الأعمال الناجحة، منها: "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدًا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات".
- أقنعه شقيقه أمير بأنه يستطيع تطوير أداء فرقته المسرحية، وعلى هذا الأساس سلَّمه جورج كل أموال الفرقة المسرحية وسرق أمواله وسافر وأصيب سيدهم بجلطة.
- يضم أرشيف جورج سيدهم الفني 22 مسلسلا و61 فيلما و21 مسرحية، ورحل عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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