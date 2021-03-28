نواب يطالبون واشنطن بالتدخل في المفاوضات مع كوريا الجنوبية بشأن إيران

وجه نواب أميركيون، اليوم الأحد، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يطلبون فيها إبلاغ الكونجرس بأي دور تلعبه الولايات المتحدة في المفاوضات الجارية مع كوريا الجنوبية حول الأزمات الإيرانية.وأثارت أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ومسألة السفينة التي احتجزتها قوات من الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز في يناير الماضي الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فإن كوريا الجنوبية عكفت على دراسة سبل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة لديها بفضل العقوبات الأميركية، مقابل الإفراج عن تلك السفينة التي احتجزت في الرابع من يناير.يأتي هذا فيما يسعى عدد من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأميركي إلى الدفع للحصول عن المزيد من المعلومات فيما يتعلق بترابط هذين الموضوعين.ولفتوا في رسالتهم إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستغل على ما يبدو بعض الثغرات في التعاطي مع النظام الإيراني."كما تضمنت تلك الرسالة سؤالا مباشرا لوزير الخارجية مفاده: "نسأل مباشرة هنا عن ضلوع الولايات المتحدة في تسهيل دفعات فدية من كوريا الجنوبية لإيران".