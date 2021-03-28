ارتفاع معدل حدوث العدوى بكورونا فى ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد، زيادة معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد لكل سبعة أيام في ألمانيا.وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن في غضون سبعة أيام بلغ مؤخرا 129.7، وذلك حسبما يتضح من الأعداد التي تم نشرها صباح اليوم.وبحسب المعهد، بلغ معدل حدوث العدوى أمس السبت 124.9، وبلغ 119.1 أمس الأول الجمعة.يشار إلى أن هذا المعدل يعد مؤشرًا عدديًا مهمًا لمسار الوباء.وكان تم تجاوز قيمة الـ 100 في هذا المعدل للمرة الأولى منذ وقت طويل قبل أسبوع واحد.