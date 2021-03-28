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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: الأسلحة التي تستخدمها الحوثي في مهاجمة السعودية إيرانية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:06 ص
السفير البريطاني
السفير البريطاني في السعودية، نيل كرومبتون،
مروة عنبر
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صرح السفير البريطاني في السعودية، نيل كرومبتون، اليوم الأحد، بأن بلاده تدرك أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة السعودية إيرانية.

وقال كرومبتون، فى تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، اليوم: "ندعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي".

وشدد السفير البريطانى على أن مهاجمة منشآت النفط في السعودية تصعيد خطير.

وتابع السفير: "نعرف أن هذه الأسلحة التي تساند الحوثيين تأتي من إيران، وهذا يعتبر تصعيدا خطيرا من الحوثيين، مما يزيد من أهمية المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، والتي رحبنا بها".

وأكد أهمية المبادرة السعودية كونها تعكس موقف المملكة تجاه الأزمة اليمنية من الناحية السياسية والإنسانية، فضلا عن إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وطالب السفير المجتمع الدولي بممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي للمشاركة في تنفيذ تلك المبادرة لكي يحل الأمن والسلام في اليمن.

وشدد على أهمية العلاقات بين بريطانيا والسعودية القوية والتاريخية، حسب تعبيره، مضيفا أنها شهدت تطورا في السنوات الأخيرة.

وأضاف السفير أن حكومة بلاده تساند رؤية المملكة 2030، والتبادل مستمر بين الشعبين البريطاني والسعودي، بدليل وجود 18 ألف طالب سعودي يدرسون في بريطانيا، و20 ألف بريطاني يعملون في المملكة.

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