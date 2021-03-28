عقب الكشف عن فضيحة الثروة الهائلة.. نائب: الغنوشى ليس فوق القانون

قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي هيكل المكي، اليوم الأحد، إن راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ليس رجلًا فوق قانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره في إحدى الصحف بالمعطيات الخطيرة.جاء ذلك بعدما نشر تحقيق صحفي بشأن فضيحة الثروة الطائلة لزعيم حركة النهضة، المتأتية من تبييض الأموال والأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة، ضجة عاصفة في تونس، وخلفت دعوات بتحرك النيابة العمومية وفتح تحقيق قضائي.وأضاف المكي، إن كان الغنوشي شجاعًا وحقيقة بريء فليتقدم بنفسه إلى القضاء، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.وتابع النائب عن حركة الشعب التونسية: "كنا نسمع دائمًا أطراف أحاديث عن ثروة الغنوشي، هذا المدرس البسيط الذي هرب من تونس ونتساءل كيف له أن يحقق ثروة خيالية، وهو الذي لم يشتغل يومًا ولم يكن صاحب مشاريع كبرى؟".ودعا المكي النيابة العمومية إلى التحرك وفتح تحقيق، خاصة فيما يتعلق بالأموال المتأتية من التوسط في إرسال شحنات سلاح إلى ليبيا، والتورط في عمليات تسفير المرتزقة إلى بؤر التوتر مقابل عمولات ضخمة، والتدخل في مسارات المحاكمات القضائية في تونس من حل ملفات وغلق أخرى وقبض أموال لقاء ذلك.كما دعا المكي كل الهيئات المختصة في البحث في ملفات الفساد وتبييض الأموال، والجرائم العابرة للقارات إلى البحث في الموضوع وكشف الحقائق.